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Törtel

Törtel: Hunde in Not

ORF KidsStaffel 1Folge 23vom 07.07.2026
Törtel: Hunde in Not

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Folge 23: Törtel: Hunde in Not

23 Min.Folge vom 07.07.2026

In Müggeldorf findet eine Haustiershow statt, bei der vor allem Hunde auftreten. Auf die schönsten und wertvollsten Tiere haben es allerdings zwei dreiste Hundediebe abgesehen. Törtel ahnt schlimmes, als er auf die beiden Verdächtigen aufmerksam wird. Gemeinsam mit seinen Freunden will er den Schurken das Handwerk legen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

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