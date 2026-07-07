Törtel
Folge 23: Törtel: Hunde in Not
23 Min.Folge vom 07.07.2026
In Müggeldorf findet eine Haustiershow statt, bei der vor allem Hunde auftreten. Auf die schönsten und wertvollsten Tiere haben es allerdings zwei dreiste Hundediebe abgesehen. Törtel ahnt schlimmes, als er auf die beiden Verdächtigen aufmerksam wird. Gemeinsam mit seinen Freunden will er den Schurken das Handwerk legen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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