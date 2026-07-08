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Törtel

Törtel: Kikis Dachschaden

ORF KidsStaffel 1Folge 24vom 08.07.2026
Törtel: Kikis Dachschaden

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Törtel

Folge 24: Törtel: Kikis Dachschaden

23 Min.Folge vom 08.07.2026

Die Krähe Kiki ist aus Versehen gegen ein Fenster geflogen und leidet nun unter Gedächtnisverlust. Sie weiß nicht mehr, wer oder was sie ist und erinnert sich nicht einmal mehr an ihre Erzfeindin, die Katze Maunzi! Törtel und seine Freunde setzen nun alles daran, Kiki von ihrem Gedächtnisverlust zu kurieren. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

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