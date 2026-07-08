Törtel: Kikis DachschadenJetzt kostenlos streamen
Törtel
Folge 24: Törtel: Kikis Dachschaden
23 Min.Folge vom 08.07.2026
Die Krähe Kiki ist aus Versehen gegen ein Fenster geflogen und leidet nun unter Gedächtnisverlust. Sie weiß nicht mehr, wer oder was sie ist und erinnert sich nicht einmal mehr an ihre Erzfeindin, die Katze Maunzi! Törtel und seine Freunde setzen nun alles daran, Kiki von ihrem Gedächtnisverlust zu kurieren. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/
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