Törtel
Folge 25: Törtel: Es spukt
24 Min.Folge vom 09.07.2026
Der Komposthaufen von Frau Gruber lockt die Tiere mit seinem Geruch magisch an. Um etwaige gefräßige Tiere fernzuhalten, hat sie diesen auch eingezäunt. Doch der Fuchs Ivo und der alte Dachs Palle lassen sich davon nicht unterkriegen und suchen fieberhaft nach einem Weg, wie sie an die köstlichen Leckereien auf dem Kompost kommen können. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari
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