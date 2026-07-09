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Törtel

Törtel: Es spukt

ORF KidsStaffel 1Folge 25vom 09.07.2026
Törtel: Es spukt

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Törtel

Folge 25: Törtel: Es spukt

24 Min.Folge vom 09.07.2026

Der Komposthaufen von Frau Gruber lockt die Tiere mit seinem Geruch magisch an. Um etwaige gefräßige Tiere fernzuhalten, hat sie diesen auch eingezäunt. Doch der Fuchs Ivo und der alte Dachs Palle lassen sich davon nicht unterkriegen und suchen fieberhaft nach einem Weg, wie sie an die köstlichen Leckereien auf dem Kompost kommen können. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari

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