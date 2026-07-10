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Törtel

Törtel: Versprochen ist versprochen

ORF KidsStaffel 1Folge 26vom 10.07.2026
Törtel: Versprochen ist versprochen

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Törtel

Folge 26: Törtel: Versprochen ist versprochen

23 Min.Folge vom 10.07.2026

Frau Fitzwitz fährt auf Urlaub und lässt Nofretete vorübergehend bei Familie Budak. Das Lieblingsspielzeug der Hündin bleibt aber versehentlich zu Hause. Nofretete ist so traurig, darüber, dass sie nichts mehr fressen will. Also verspricht Törtel ihr, alles zu tun, um ihr das geliebte Spielzeug zu bringen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn keines der anderen Tiere will ihm bei der Hitze helfen. Bildquelle: ORF/ZDF Studios/Caligari/

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