Tokyo Revengers
Folge 23: End of War
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Chifuyu kann den Verlust von Baji kaum verkraften, während Kazutora wegen seiner Tat in der Jugendstrafanstalt einsitzt. Bei der ersten Versammlung nach der großen Massenschlägerei wird Takemichi offiziell als Mitglied der Tokyo-Manji-Gang vorgestellt. Mikey tritt an der Seite von Chifuyu und Hanma vor seine Anhänger und sorgt damit für große Verwirrung.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN