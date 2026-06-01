Tokyo Revengers
Folge 24: A Cry Baby
23 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 16
Mikey tritt an der Seite von Chifuyu und Hanma vor seine Anhänger und verkündet, dass sich Walhalla der Tokyo-Manji-Gang unterwirft. Kisaki gilt als Vermittler bei den Verhandlungen zur Machtübernahme. Chifuyu stellt im Anschluss Takemichi als neuen Kommandanten der ersten Division vor. Zurück in der Gegenwart ist Takemichis Leben ein komplett anderes.
Alle Staffeln im Überblick
Tokyo Revengers
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Action, Drama, Science Fiction, Romanze
Produktion:JP, 2021
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Sony Pictures Entertainment Deutschland GmbH, AXN