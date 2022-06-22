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Too Large - Mein Leben in XXL

Mama spricht Tacheles

TLCFolge vom 22.06.2022
Mama spricht Tacheles

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Too Large - Mein Leben in XXL

Folge vom 22.06.2022: Mama spricht Tacheles

44 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 12

Jasmin aus Detroit verbietet ihrem Sohn Darren, Donuts zu essen. Denn sie will nicht, dass der 7-Jährige das gleiche durchmachen muss, wie sie selbst. Dabei liebt Jasmin Junk-Food und stopft sich den ganzen Tag mit Kalorienbomben voll. Die 36-Jährige ist inzwischen so fettleibig, dass sie bei allem Hilfe braucht. Schwester Latrisha bringt sie ins Bad und erledigt den Haushalt, Mutter Lynn kümmert sich um Darren. Doch bei Lynn wurde vor einigen Monaten Multiple Sklerose diagnostiziert – eine Krankheit, die sich rapide verschlechtern kann. Nun muss Jasmin abnehmen, um ihrer Mutter helfen zu können.

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