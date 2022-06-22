Too Large - Mein Leben in XXL
Folge vom 22.06.2022: Mama spricht Tacheles
44 Min.Folge vom 22.06.2022Ab 12
Jasmin aus Detroit verbietet ihrem Sohn Darren, Donuts zu essen. Denn sie will nicht, dass der 7-Jährige das gleiche durchmachen muss, wie sie selbst. Dabei liebt Jasmin Junk-Food und stopft sich den ganzen Tag mit Kalorienbomben voll. Die 36-Jährige ist inzwischen so fettleibig, dass sie bei allem Hilfe braucht. Schwester Latrisha bringt sie ins Bad und erledigt den Haushalt, Mutter Lynn kümmert sich um Darren. Doch bei Lynn wurde vor einigen Monaten Multiple Sklerose diagnostiziert – eine Krankheit, die sich rapide verschlechtern kann. Nun muss Jasmin abnehmen, um ihrer Mutter helfen zu können.
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Genre:Gesundheit, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.