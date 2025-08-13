Süße Sünden: Unwiderstehliche DessertsJetzt kostenlos streamen
TopTen! Der Geschmacks-Countdown
Folge 6: Süße Sünden: Unwiderstehliche Desserts
47 Min.Folge vom 13.08.2025Ab 12
Ob fluffig, gefroren oder spektakulär gestapelt - diese unwiderstehlichen Dessertideen sind verrückt, verführerisch und garantiert nichts für Kalorienbewusste. Von einer herausfordernden Pancake-Challenge in London über schräge Desserts aus Las Vegas bis hin zur Suche nach dem exquisitesten Nachtisch in Paris - sie alle haben eins gemeinsam: Sie sind einfach unwiderstehlich.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:DE, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: SAT.1, Bildrechte: SAT.1/Pflug, Claudius