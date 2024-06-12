Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 Staffel 2024 Folge 3 vom 12.06.2024
46 Min. Folge vom 12.06.2024 Ab 12

Der Sommer kommt - und damit auch die liebste Zeit der BBQ-Fans. Denn jetzt heißt es wieder: An den Grill, fertig, los! Diesmal kommt noch viel mehr auf den heißen Rost als Steaks und Würstchen. Neben original amerikanischem BBQ wird unter anderem schwarzes Hühnchen aus Jamaika und hängender Fisch aus Finnland serviert. Was hat es mit dem Ursprung des BBQ in Mexiko auf sich und welche süßen Leckereien kann man im Dutch Oven zubereiten?

SAT.1
