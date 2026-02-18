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Total Reality Live - Deine Late Night Show

Kate Merlan: Giorgina Fleur bepöbelt mich permanent!

Talk? Now!Staffel 1Folge 5vom 18.02.2026
Kate Merlan: Giorgina Fleur bepöbelt mich permanent!

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Total Reality Live - Deine Late Night Show

Folge 5: Kate Merlan: Giorgina Fleur bepöbelt mich permanent!

58 Min.Folge vom 18.02.2026Ab 6

Die zwei werden keine Freundinnen mehr, aber im Kampf um die Gunst von Freund Sam Dylan kennt Kate Merlan Nichts! Im Total Reality Live Studio erklärt sie den Hosts Yvonne und Maurice, warum Georgina Fleur niemals eine gute Freundin für Kumpel Sammy sein wird. Neben der ausführlichen "Kampf der Reality Stars" Analyse spricht Kate über Liebe, ihre Cola-Sucht und natürlich die kurze Affäre mit Jimi Blue Ochsenknecht.

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