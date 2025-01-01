Zum Inhalt springenBarrierefrei
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Texas

Kabel EinsStaffel 2Folge 1
Texas

TexasJetzt kostenlos streamen

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Folge 1: Texas

88 Min.Ab 12

Bochum im Ruhrpott, das ist das Heimat-Revier von Toto und Harry. Seit Jahren schon gehen die beiden Kult-Cops hier auf Streife. Aber wie ist der Polizei-Dienst auf der anderen Seite der Welt. Was passiert, wenn die beiden ihren Kollegen im Wilden Westen der USA über die Schulter schauen? Mitten in Texas geht es jetzt auf Streife.

