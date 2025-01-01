Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Thailand

Kabel EinsStaffel 2Folge 2
Thailand

ThailandJetzt kostenlos streamen

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Folge 2: Thailand

87 Min.Ab 12

Die Kult-Cops Toto und Harry lernen in dieser Episode den Polizeialltag in Thailand kennen. Vom Pott geht es direkt in die Hauptstadt nach Bangkok: In der 14-Millionen-Stadt begleiten sie die Kollegen der Royal Thai Police bei ihren Einsätzen - egal ob bei Tag oder in der Nacht. Sie lernen den Knastalltag kennen, machen eine Verkehrskontrolle und begleiten die heimische Polizei bei einer Streife auf dem Thailändischen Neujahrsfest.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Kabel Eins
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland

Alle 2 Staffeln und Folgen