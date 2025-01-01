Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Folge 4: Australien
88 Min.Ab 12
Für die Bochumer Kult-Cops Toto und Harry geht es nach Australien. Zwischen Ozean und Outback entdecken sie die pulsierende Metropole Brisbane, das Ballungszentrum an der Ostküste Australiens. Bei der Police Academy Brisbane steht der Abschlusstest der Rekruten an. Zudem lernen die beiden, wie sie sich vor giftigen Schlangen schützen. Und an der Gold Coast treffen Toto und Harry auf die berühmten Meter Maids in knappen Bikinis, die der Verkehrspolizei ein Dorn im Auge sind ...
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
