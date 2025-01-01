Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Folge 5: Jamaika
87 Min.Ab 12
Toto und Harry sind auf Streife in Jamaika, dem Land der Rastafaris und des Reggae. Doch wer sich hier traut die Urlauberpfade zu verlassen, betritt gefährliches Pflaster. Die Polizei ist 24 Stunden im Einsatz. Das wird Totos und Harrys härtester Einsatz! In Montego Bay sind sie bei einer Jagd auf Einbrecher dabei, die am helllichten Tage eine Villa ausrauben und einem DJ sein Equipment klauen. Außerdem werden sie unfreiwillig Zeuge eines Mordes an einem Taxifahrer.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Toto & Harry - Die Kult-Cops im Ausland
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2014
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Seven.One Entertainment Group GmbH