Hausdurchsuchung mit gezogener WaffeJetzt kostenlos streamen
Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 21: Hausdurchsuchung mit gezogener Waffe
23 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Mit gezogener Waffe und leisem Schritt wandern Toto und Harry durch das leerstehende Restaurant. Es wurde aufgebrochen, doch von dem Täter fehlt jede Spur. Dafür haben die Polizisten allerhand Mülle entdeckt, was dafür spricht, dass der Täter noch da ist. Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins