Erst Küchenbrand - dann Wasserschaden!Jetzt kostenlos streamen
Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Folge 23: Erst Küchenbrand - dann Wasserschaden!
24 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Das passiert also, wenn Männer versuchen zu kochen: Beim Pommes machen ist dem Mann das Öl zu heiß geworden. Nach einem Löschversuch muss er die Wohnung lüften und geht dafür vor die Tür. Die Konsequenz: Er ist ausgesperrt, das Wasser läuft immer noch. Rechte: kabel eins
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Toto & Harry - Die Zwei vom Polizeirevier
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: kabel eins