Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
TRAMITZ and friends

Ein teuflisch guter Anlageberater

ProSiebenStaffel 1Folge 10vom 24.10.2025
Ein teuflisch guter Anlageberater

Ein teuflisch guter AnlageberaterJetzt kostenlos streamen

TRAMITZ and friends

Folge 10: Ein teuflisch guter Anlageberater

24 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 12

Comedy-Star Christian Tramitz präsentiert heute lustige Sketche unter anderem mit Christoph Maria Herbst, Badesalz, Oliver Pocher und Frank Zander.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

TRAMITZ and friends
ProSieben
TRAMITZ and friends

TRAMITZ and friends

Alle 3 Staffeln und Folgen