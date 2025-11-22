Traumgärten auf La Réunion (1) - Mit dem Biogärtner auf der TropeninselJetzt kostenlos streamen
Folge vom 22.11.2025
Ile Bourbon – der alte Name der Insel schmeckt förmlich am Gaumen. Biogärtner Karl Ploberger erkundet für eine außergewöhnliche Dokumentation den südlichsten Teil der EU im Indischen Ozean. Inspiriert durch die Fotos seiner Tochter von ihrem Auslandssemester reist er abseits der üblichen Wege durch eine faszinierende Mischung aus Kulturen, Flora, Fauna und beeindruckender Geologie. Er besucht private Gärten, erkundet Lavakrater und Küsten und stellt die exotischen Früchte der Insel vor. Bildquelle: ORF/AllFilm GmbH/Alex Limberger
