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Traumhaus am Mittelmeer

Feierabend auf Kroatisch

HGTVFolge vom 23.08.2019
Feierabend auf Kroatisch

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Traumhaus am Mittelmeer

Folge vom 23.08.2019: Feierabend auf Kroatisch

20 Min.Folge vom 23.08.2019

Dieses Paar folgt dem Traum von einem Leben in Kroatien und verlässt dafür die USA. Sie wollen Quality-Time mit Familie und Freunden nahe dem Meer verbringen. Da sie Verwandte auf der malerischen Insel Brac hat, ist der perfekte Ort zum Auswandern schnell gefunden.

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