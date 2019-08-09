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Traumhaus am Mittelmeer

Neues Glück am Atlantik

HGTVFolge vom 09.08.2019
Neues Glück am Atlantik

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Traumhaus am Mittelmeer

Folge vom 09.08.2019: Neues Glück am Atlantik

20 Min.Folge vom 09.08.2019

Ein Paar verlässt Kalifornien und möchte die gemeinsame Tochter in der europäischen Kultur aufziehen. Sie entscheiden sich für einen Umzug ins entspannte Portugal. Während der Vater jeden Tag mit einem atemberaubenden Meerblick aufwachen möchte, träumt seine Frau von einem bodenständigen Haus für die Familie.

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