Traumhaus am Mittelmeer
Folge vom 09.08.2019: Neues Glück am Atlantik
20 Min.Folge vom 09.08.2019
Ein Paar verlässt Kalifornien und möchte die gemeinsame Tochter in der europäischen Kultur aufziehen. Sie entscheiden sich für einen Umzug ins entspannte Portugal. Während der Vater jeden Tag mit einem atemberaubenden Meerblick aufwachen möchte, träumt seine Frau von einem bodenständigen Haus für die Familie.
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Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.