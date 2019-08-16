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Traumhaus am Mittelmeer

La joie de vivre

HGTVFolge vom 16.08.2019
La joie de vivre

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Traumhaus am Mittelmeer

Folge vom 16.08.2019: La joie de vivre

20 Min.Folge vom 16.08.2019

Liebe auf den ersten Blick! Ein Paar aus New York zieht nach Nizza und sucht an der französischen Riviera nach einem neuen Zuhause. Obwohl die beiden hohe Immobilienpreise aus New York gewöhnt sind, hat es auch Nizza preislich in sich. Das Paar muss sich einigen, was ihnen wichtiger ist: Französischer Charme oder eine spektakuläre Aussicht.

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