Traumhaus am Mittelmeer
Folge vom 16.08.2019: Kalifornien in Europa
20 Min.Folge vom 16.08.2019
Nachdem Katie und Frederick in verschiedenen Ländern gelebt haben, schlagen sie ihre Zelte in langfristig in Spanien auf. Der Wunsch an ihr neues Zuhause? Nah am Strand! Denn das Paar arbeitet von zuhause aus und möchte die Flexibilität nutzen, um Sonne und Meer jederzeit genießen zu können.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-2: Warner Bros. Discovery, Inc.