Traumhaus am Mittelmeer
Folge vom 27.08.2023: Platz für alle in Valencia
22 Min.Folge vom 27.08.2023
Vor ein paar Jahren zogen Ashley und Seth mit ihrer Tochter nach Los Angeles. Doch die Familie kam nie richtig in der Stadt an und träumte stattdessen davon, den Atlantik zu überqueren. Sie nutzten jede Gelegenheit, um nach Europa zu reisen, und verliebten sich schließlich in Spanien. Zurück in L.A. bekamen sie zwei weitere Kinder, und als Seths E-Commerce-Geschäft weiter wuchs und ihm die Flexibilität gab, aus der Ferne zu arbeiten, begann die fünfköpfige Familie, einen Umzug nach Spanien in Betracht zu ziehen. Mit Optimismus und Enthusiasmus hoffen Ashley und Seth, das perfekte Haus in Valencia zu finden, das für sie, ihre Kinder und ihre drei Hunde geeignet ist.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Haus und Garten, Dokumentation, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.