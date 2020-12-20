Traumhaus am See gesucht
Folge vom 20.12.2020: Der Teppich-Fanatiker
22 Min.Folge vom 20.12.2020
Im Grenzgebiet von Kentucky und Tennessee gelegen, ist der Kentucky See ein wahres Naturparadies mit herrlichen Ausblicken. Hier suchen Julie und Tom für sich und ihre vier Kinder ein Domizil mit Zugang zum See. Zu den Besichtigungen bringen sie ihre 18-jährige Tochter mit, um gemeinsam herauszufinden, was die Gegend zu bieten hat und in welchem Haus sie in Zukunft Zeit mit der Familie verbringen wollen.
Genre:Reality, Haus und Garten
