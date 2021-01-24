Traumhaus am See gesucht
Folge vom 24.01.2021: Bucht gesucht
22 Min.Folge vom 24.01.2021
Ferienhaus zum Entspannen und für tolle Unternehmungen gesucht: Eine Familie möchte ein Feriendomizil am Sweetwater Lake in Indiana kaufen, um mit den beiden Töchtern viel Zeit in der Natur zu verbringen. Auf der Wunschliste stehen mindestens drei Zimmer und ein offener Ess- und Wohnbereich sowie ein schöner Außenbereich und eine Veranda für Partys. Einen Pluspunkt gibt’s für eine extra Bucht zum Schwimmen für ihre Kinder!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.