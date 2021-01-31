Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am See gesucht

Das Bäderproblem

HGTV Folge vom 31.01.2021
Das Bäderproblem

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 31.01.2021: Das Bäderproblem

22 Min. Folge vom 31.01.2021

Die Häuser am Lake Norman in North Carolina kosten bis zu sechs Millionen Dollar, doch eine Familie aus Utah möchte ein neues Zuhause für höchstens 450.000 Dollar finden. Ihr Makler Chad zeigt ihnen verschiedene Immobilien. Die Herausforderung besteht darin, genügend Platz - und vor allem genügend Bäder - für die fünfköpfige, anspruchsvolle Familie zu finden.

