Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See gesucht

Eine musikalische Familie

HGTVFolge vom 31.01.2021
Eine musikalische Familie

Eine musikalische FamilieJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 31.01.2021: Eine musikalische Familie

22 Min.Folge vom 31.01.2021

Im Norden Indianas sucht eine sechsköpfige Familie ein Haus in LaGrange County. Hier liegen über 60 Seen, die nicht nur ruhige Idylle, sondern auch Action bieten. Die Familie jagt nach einem Schnäppchen mit großem Grundstück und Seezugang für unter 399.000 Dollar. Da alle vier Kinder Musik lieben, muss das neue Zuhause unbedingt einen eigenen Musikraum haben.

Alle verfügbaren Folgen