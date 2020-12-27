Traumhaus am See gesucht
Folge vom 27.12.2020: Das Partylimit
22 Min.Folge vom 27.12.2020
Am Cayuga Lake im Bundesstaat New York, der durch malerische Landschaften besticht, träumen Erin und Dennis von einem Haus für Abenteuer mit Familie und Freunden in der Natur. Mit der befreundeten Immobilienmaklerin Havana suchen sie ein Haus, das perfekt zu ihnen passt. Die Familie wünscht sich mindestens zwei Bäder, Seeblick und viel Platz - für unter 400.000 Dollar.
