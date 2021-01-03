Traumhaus am See gesucht
Folge vom 03.01.2021: Zeit zu fünft
22 Min.Folge vom 03.01.2021
Eric und Heidi suchen zwischen den teuren Anwesen an den Brainerd Lakes eine gemütliche Hütte für unter 250.000 Dollar. Mit ihren drei Kindern wollen sie hier Zeit in der Natur verbringen, entspannen und gemeinsam Spaß haben. Am wichtigsten sind ihnen die Angelmöglichkeiten und eine Anlegestelle. Ihr Makler zeigt der Familie verschiedene Häuser mit dem gewünschtem Hüttenfeeling.
