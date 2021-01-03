Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am See gesucht

Mehr Platz am See

HGTVFolge vom 03.01.2021
Mehr Platz am See

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 03.01.2021: Mehr Platz am See

22 Min.Folge vom 03.01.2021

Es geht in Mississippi aufs Wasser, um ein Schnäppchen für Sarah und J zu finden. Die Familie sucht am Barnett Reservoir ein geräumiges Zuhause für maximal 499.000 Dollar. Die beiden sind am Wasser aufgewachsen, lieben Wassersport und wollen ihren Kindern seit Jahren ein Leben am See ermöglichen. Nun suchen sie mit Makler Tye ein passendes Haus mit genügend Platz für sich und ihre drei Kinder.

