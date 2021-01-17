Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See gesucht

Ein Platz zum Toben

HGTVFolge vom 17.01.2021
Ein Platz zum Toben

Ein Platz zum TobenJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 17.01.2021: Ein Platz zum Toben

22 Min.Folge vom 17.01.2021

Ein Paar sucht nach einem Ferienhaus in einer familienfreundlichen Gegend am Ufer des Eufaula-Sees in Oklahoma - für unter 500.000 Dollar. Der See ist ein bekanntes Angelparadies, an dem es viel zu unternehmen gibt. Damit sie schöne Momente mit ihren drei Kindern verbringen können, soll es ein Haus mit mindestens vier Zimmern, Seeblick und in Wassernähe sein. Finden sie ein Haus nach ihrer Wunschvorstellung - in bezahlbar?

Alle verfügbaren Folgen