Traumhaus am See gesucht
Folge vom 07.11.2021: Der Wow-Effekt
22 Min.Folge vom 07.11.2021
Zach hat kürzlich einen zweijährigen Armeeeinsatz in Südkorea beendet. Dort lebte er gemeinsam mit seiner Frau Sarah und den vier Kindern. Jetzt ist die Familiensippe endlich wieder zurück in der Heimat und hat sich prompt in den Lake Arrowhead in Georgia verliebt. Da auch Zachs Mutter in der Gegend lebt, wäre die Traumregion am See der perfekte Ort, um dauerhaft Wurzeln zu schlagen. Das Einzige, was der quirligen Truppe noch fehlt? Ein Grundstück mit Wow-Effekt, das generationenübergreifend für Begeisterung sorgt.
