Traumhaus am See gesucht
Folge vom 14.11.2021: Endlich wieder Rasenmähen
22 Min.Folge vom 14.11.2021
John und Hannah stammen aus Minnesota und lieben Boot fahren. Nachdem sie vier Jahre in Colorado verbrachten, wird es Zeit für sie, wieder näher am Wasser zu leben um ihren Hobbys nachgehen zu können. Als Hannah ein Jobangebot bekam, war klar: Die beiden ziehen zurück zum Big Stone Lake. Sie wünschen sich ein Haus mit Anlegestelle und einem Garten mit Rasen. Die Krux: Sie können maximal 300.000 Dollar für ihr Traumhaus am See ausgeben. Doch Makler John ist zuversichtlich und führt die beiden durch die schönsten Häuser der Gegend.
