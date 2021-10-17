Traumhaus am See gesucht
Folge vom 17.10.2021: Ohne Boot nix los
22 Min.Folge vom 17.10.2021
Dan und Katie fahren jedes Jahr mit der ganzen Familie in den Urlaub und mieten sich ein Haus. Doch es würde sich viel mehr rentieren, ihr Geld zusammenzulegen und ein gemeinsames Ferienhaus in der Region Holiday Lakes in Ohio zu kaufen. Die beiden nehmen das Projekt in die Hand und suchen ein Seehaus, in dem 19 Verwandte unterkommen können. Wichtig ist ihnen ein offenes Raumkonzept, sodass alle zusammenkommen können sowie eine schöne Veranda mit Ausblick, eine Wiese zum Spielen für die Kinder und natürlich genügend Schlafzimmer für alle. Damit sich die Großfamilie noch ein eigenes Boot kaufen kann, sollte das Feriendomizil unter 400.000 Dollar kosten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.