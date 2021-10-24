Im Land der zehntausend SeenJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See gesucht
Folge vom 24.10.2021: Im Land der zehntausend Seen
Folge vom 24.10.2021
Obwohl es in Minnesota viele Häuser an einem der 400 Seen gibt, verbrachte eine Familie die letzten zehn Jahre auf einer alten Farm in Detroit Lakes. Nachdem sie jahrelang sparten sind sie nun endlich bereit, den Lebensstil am See zu genießen, für den die Gegend bekannt ist. Die Familie möchte gerne direkt am Wasser leben und so schnell wie möglich einziehen. Die Herausforderung für Maklerin Jodi: Ihre Kunden wollen für wenig Geld am teuersten See der Gegend leben. Findet sich ein Haus mit großem Garten und Seeblick für maximal 300.000 Dollar?
Genre:Reality, Haus und Garten
