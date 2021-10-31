Zum Inhalt springenBarrierefrei
Traumhaus am See gesucht

HGTVFolge vom 31.10.2021
Folge vom 31.10.2021: Marke Eigenbau

22 Min.Folge vom 31.10.2021

Ein Ehepaar sucht am Lake Hartwell in South Carolina ein Haus, um zu angeln und Wassersport zu betreiben. Es soll einen kleinen Garten und mindestens vier Zimmer haben, damit sie Gäste empfangen können. Mit 400.000 Dollar Budget suchen sie nach einem Schnäppchen, das in der begehrten Seelage nicht einfach zu finden ist für Makler Michael. Trotzdem zeigt er den beiden verschiedene Optionen direkt am Wasser und in schönen Anlagen mit Tennisplatz und Pool. Wofür entscheiden sich die beiden?

