Traumhaus am See gesucht
Folge vom 31.10.2021: Wie die Millionäre
22 Min.Folge vom 31.10.2021
Heather und Sean sind damit beschäftigt, neben ihren stressigen Jobs ihre vier Kinder großzuziehen. Sie können es kaum erwarten, ein Seehaus am Deep Creek Lake in Maryland zu kaufen, um ihrem hektischen Alltag zu Hause zu entfliehen. Heather möchte den perfekten Ort für die Familie finden, an dem sie sich entspannen und mit den Kindern schöne Ausflüge und Aktivitäten am Wasser ausüben können. Sean ist mehr damit beschäftigt, den richtigen Preis zu finden, denn Häuser können hier schnell bis zu sechs Millionen kosten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.