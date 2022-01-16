Traumhaus am See gesucht
Folge vom 16.01.2022: Alles Verhandlungssache
22 Min.Folge vom 16.01.2022
An den Ufern der Chain O’Lakes in Illinois gibt es eine breite Auswahl an Immobilien – die meisten allerdings unbezahlbar. Eine Familie sucht jedoch ein Schnäppchen direkt am Wasser, wo ihre Kinder schwimmen gehen können und Platz für ihr Boot ist. Ihr Traumhaus soll möglichst bezugsfertig sein und mindestens drei Zimmer und einen schönen Garten haben, sodass die Familie Gäste empfangen kann. Bei über 15 Seen in der Gegend finden sich einige potenzielle Traumhäuser. Bleibt nur noch die Frage nach dem Preis.
Genre:Reality, Haus und Garten
Altersfreigabe:
0
