Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Traumhaus am See gesucht

Die sandige Schnecke

HGTVFolge vom 19.12.2021
Die sandige Schnecke

Die sandige SchneckeJetzt kostenlos streamen

Traumhaus am See gesucht

Folge vom 19.12.2021: Die sandige Schnecke

22 Min.Folge vom 19.12.2021

Eine vierköpfige Familie aus Wisconsin liebt das Campen am Solberg Lake, möchte aber den Campingplatz gegen ein eigenes Feriendomizil für unter 200.000 Dollar eintauschen. Sie suchen ein bezugsfertiges Häuschen mit Hüttenfeeling und einem großen Garten, einer Anlegestelle für ihr Boot sowie einem sandigen Seegrund zum Baden. Die Familie hat Glück, denn die Häuser am See sind noch bezahlbar und ihr Budget absolut ausreichend. Makler Mike zeigt ihnen gemütliche Ferienhäuser der Umgebung – von einer Hütte mit Kamin und toller Aussicht bis hin zu einem Ferienhaus mit Whirlpool und Sauna.

Alle verfügbaren Folgen