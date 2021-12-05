Traumhaus am See gesucht
Folge vom 05.12.2021: Unendliche Weite
22 Min.Folge vom 05.12.2021
Ab ins Paradies für Angler: Michael, Michalene und ihre zwei Teenager wollen Rochester, New York, hinter sich lassen und näher am Wasser wohnen. Und zwar: direkt am Ufer des traumhaften Lake Ontario. Dort wollen sie angeln gehen, die Natur genießen und Boot fahren. Obwohl Seehäuser hier schnell bis zu zwei Millionen kosten können, sucht die Familie ihr Traumhaus am Wasser für unter 399.000 Dollar. Makler Jeremy begibt sich auf die Suche nach einem Haus mit moderner Küche, mindestens vier Zimmern und einem großen Garten für ihren Hund.
