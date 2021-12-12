Traumhaus am See gesucht
Folge vom 12.12.2021: Keine Kompromisse
22 Min.Folge vom 12.12.2021
Eine fünfköpfige Familie aus South Colonie, NY, sucht einen Rückzugsort an den Ufern des Lake Champlain. In den letzten zehn Jahren hat die Familie ihre Urlaube am See genossen und ist nun der Meinung, dass es an der Zeit ist, mit dem Kauf eines Eigentumshauses ein neues Abenteuer zu beginnen. Auf ihrer Wunschliste stehen mindestens drei Zimmer, direkte Seelage und ein Garten – und das für ihr kleines Budget von 265.000 Dollar. Zwischen millionenschweren Villen und kleinen Hütten versucht Maklerin Lynn, das perfekte Ferienhaus für die beiden Highschool-Lehrer Matt und Rachel zu finden.
