HGTVFolge vom 08.11.2020
Folge vom 08.11.2020: Am Lake of the Ozarks

21 Min.Folge vom 08.11.2020

Eine Familie mit vier Kindern träumt von einem Ferienhaus am See für maximal 160.000 Dollar. Am Ozarks-See werden sie schließlich fündig. Die Region in der Nähe von Kansas City ist eine Oase der Ruhe und bietet gleichzeitig viele Freizeitmöglichkeiten. Die Eltern müssen sich nur noch einigen, wie viel sie zu renovieren bereit sind.

