Traumhaus am See gesucht
Folge vom 13.12.2020: Im Weinparadies
22 Min.Folge vom 13.12.2020
Ein Paar begibt sich auf Schnäppchenjagd in Washington State. Am Osoyoos Lake suchen Regan und Jay ein Ferienhaus für 425.000 Dollar. In den Schulferien wollen sie ihren drei Söhnen ein Leben in der Natur ermöglichen. Für diesen Traum hat die Familie jahrelang gespart und ist nun bereit, mit Makler Paul Conley ein modernes Haus am See mit schöner Veranda und großer Küche zu finden.
Genre:Reality, Haus und Garten
