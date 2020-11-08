Traumhaus am See gesucht
Folge vom 08.11.2020: Die Wasserratte
22 Min.Folge vom 08.11.2020
Kellie und Carrie aus Texas wünschen sich ein neues Zuhause am Lake Martin in Alabama, das genügend Platz für ihre Kinder, Freunde und Hunde bietet. Immobilienmakler Shane macht sich auf die Suche nach einem geeigneten Haus für die Familie. Kellie würde gerne renovieren, Carrie bevorzugt ein bezugsfertiges Haus. Priorität hat jedoch ein eigener Bootssteg. Reicht ein Budget von 375.000 Dollar aus, um die gewünschten Kriterien zu erfüllen?
