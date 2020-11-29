Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTVFolge vom 29.11.2020
Eine Familie mit zwei Kindern sucht ein Ferienhaus am malerischen Lake Tillery in North Carolina. Hier wollen sie an die Kindheitserinnerungen des Vaters anknüpfen und die Freizeitmöglichkeiten am Wassers genießen. Deshalb soll das Haus am besten direkt am See liegen und eine Anlegestelle für mindestens ein Boot haben.

