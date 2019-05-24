Traumhaus am See
Folge vom 24.05.2019: Selfmade-Seehaus
42 Min.Folge vom 24.05.2019
Heather und John Wojtas aus Atlanta, Georgia, haben drei Söhne. Seit Jahren verbringt die Familie ihre Ferien am Lake Oconee und hat nun beschlossen, ein Haus in dieser traumhaft schönen Gegend zu kaufen. Angeln, Schwimmen, Boot und Jet-Ski fahren: Der See bietet für jeden Geschmack etwas - ist aber nicht gerade ein günstiges Fleckchen. Da die Outdoor-Fans ein großes Grundstück mit Wald- und Uferlage suchen, ist die Auswahl recht eingeschränkt. Außerdem sollte das Eigenheim Seeblick, mindestens vier Zimmer, zwei Bäder, eine große Veranda und einen Privat-Steg haben. Da das Budget 400.000 Dollar nicht übersteigen darf, wird die Suche wohl länger dauern.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.