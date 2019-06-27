Traumhaus am See
Folge vom 27.06.2019: Bohemian Style
42 Min.Folge vom 27.06.2019
In Texas finden Dan und Emily am Cedar Creek Lake ein Haus am Wasser, das viel Potenzial hat, aber in das sie eine Arbeit investieren müssen. Sie hoffen, dass ihr Budget ausreicht, um dem Objekt den offenen Grundriss und das moderne Aussehen eines Bauernhauses zu verleihen, das sie sich wünschen.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.