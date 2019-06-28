Traumhaus am See
Folge vom 28.06.2019: Die Abriss-Party
42 Min.Folge vom 28.06.2019
Ein Ehepaar aus Minnesota ist auf der Suche nach einem Ferienhaus in Texas, das sie an ihren Heimatstaat erinnert. Ihr Makler hilft ihnen bei der Suche nach einem Seegrundstück im Nordosten von Texas, das vielleicht ihr Traumhaus sein könnte, dessen aktueller Zustand jedoch einiges an handwerklicher Eigenleistung erfordert. Das Ehepaar ist bereit, sich der Herausforderung zu stellen, das Anwesen mit seinem knappen Budget komplett zu renovieren.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.