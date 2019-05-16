Traumhaus am See
Folge vom 16.05.2019: Schaukel, Traumhaus, Texas
42 Min.Folge vom 16.05.2019
Die Gegend entlang des Guadalupe River im südlichen Texas mit seinen malerischen Seen bietet beste Lebensqualität zu allen Jahreszeiten. Deshalb suchen Teresa, Jeremy und ihre drei Kinder hier ein neues Domizil. Der ehemalige Army-Offizier ist jahrelang kreuz und quer durch die Welt gereist und möchte nun ein Wochenendhaus am Wasser, wo er mit der Familie Zeit verbringen kann. Immobilienmakler Hunter prüft die Must-Have-Liste: Das Wunschobjekt soll direkt am Ufer des Lake Dunlap, McQueeney oder Placid liegen, drei Schlafzimmer und eine Seilschaukel haben. Renovierungsbedarf wäre kein Hindernis - und das ist bei ihrem Budget von 390.000 auch gut so.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.