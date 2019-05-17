Marmor, Stein und BalkenbruchJetzt kostenlos streamen
Traumhaus am See
Folge vom 17.05.2019: Marmor, Stein und Balkenbruch
42 Min.Folge vom 17.05.2019
Am Deep Creek Lake in Maryland mit seinen über 100 Kilometern Uferlinie kann ein Haus direkt am Wasser locker drei Millionen Dollar kosten. Muss es aber nicht, denn wer selbst mit anpackt, zahlt manchmal nur einen Bruchteil davon. Dies hofft auch die sechsköpfige Familie Wagner aus Pittsburgh. Julie, Donnie und ihre vier Kids wünschen sich ein Eigenheim in dieser traumhaften Ecke, die im Sommer beste Wassersportbedingungen und im Winter Ski- und Snowboardpisten bietet. Zusammen mit Makler Jon suchen sie ein Haus mit drei Zimmern, zwei Bädern und einem eigenen Steg für maximal 450.000. Da Julie Architektin ist, darf das Objekt auch etwas baufällig sein.
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Genre:Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-4: Warner Bros. Discovery, Inc.